Gaf Mika Salo per ongeluk details over schikking Ferrari en FIA prijs?

Er zijn mogelijk details over de schikking die de internationale autosportbond FIA voor aanvang van het seizoen 2020 met Ferrari trof naar buiten gekomen. Op zijn Twitch-kanaal verkondigde oud-coureur Mika Salo, die regelmatig als steward opdraaft, tussen neus en lippen door dat de door Ferrari aangedreven teams afgelopen seizoen minder brandstof mochten verbruiken.

Daardoor kon Ferrari niet anders dan de motoren terugschroeven, anders kwamen alle teams met Ferrari-krachtbronnen steeds zonder brandstof stil te staan. De schikking met de FIA volgde op verdenkingen dat Ferrari het in 2019 niet helemaal eerlijk heeft gespeeld. En als sneeuw voor de zon verdwenen de ijzersterke prestaties van de Ferrari-motoren in 2020.

Klantenteam Alfa Romeo had daar ook last van. Salo nam dat onderwerp op zijn Twitch-kanaal onder de loep. "Alfa Romeo worstelde vorig jaar vanwege de overtredingen van Ferrari in 2019. Ze waren gedwongen om minder brandstof te verbruiken. Mogelijk bevinden ze zich nu in een goede uitgangspositie als ze komend seizoen wel het uiterste van hun potentieel mogen benutten."

De Fin betwijfelt ook of Ferrari voor 2021 met een nieuwe aandrijflijn op de proppen is gekomen. Het enige dat volgens hem is veranderd, is dat Ferrari de motor nu weer volledig kan gebruiken. "Ik weet niet of ze een nieuwe krachtbron hebben, maar Alfa Romeo kan komend seizoen weer op volle kracht rijden. Vorig jaar kon dat niet door de afspraken van Ferrari met de FIA."