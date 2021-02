Red Bull Racing-coureur Sergio Perez heeft vandaag de nieuwe bolide van het team uitgeprobeerd. De coureur mocht de eerste kilometers maken met de bolide voor het 2021-seizoen.

De bolide was, zoals verwacht, niet veel veranderd. Er zijn wat sponsoren van Sergio Perez bijgekomen, maar verder is er aan de kleurstelling weinig gedaan. Red Bull had twee tokens die ze mochten gebruiken om de 2020-bolide te verbeteren en de 2021-bolide naar buiten te brengen. Red Bull heeft die tokens vooral gebruik bij de achterkant, die ze hebben overgenomen van Mercedes, met een aantal veranderingen.

Max Verstappen zal ook in de bolide rijden voor het team. De Nederlander deed de voorgaande jaren de eerste kilometers met de nieuwe bolides, maar dat was nu aan de Mexicaan.

Perez had vanmiddag de eerste testrit: