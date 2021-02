Esteban Ocon rijdt 92 rondjes met Renault RS18 op Paul Ricard

Alpine-coureur Esteban Ocon heeft gisteren voor het eerst dit jaar met een Formule 1-auto gereden. Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen kroop de Fransman in een Renault RS18 uit 2018. Daarmee legde hij in totaal 92 rondjes af op het circuit van Paul Ricard.

Ocon genoot van de ervaring. "We hebben de eerste dag in de (interim-)kleuren van Alpine achter de rug, met de A groot op de auto. Dat is mooi en het voelde goed, ook al betrof het een oude auto. Dit is de beste manier om weer een beetje ritme op te doen op weg naar de enige wintertest en de start van het seizoen. Ik voel me goed voorbereid en klaar voor Bahrein, ik kan niet wachten om weer te gaan racen."

Een dag eerder had Alpine-talent Christian Lundgaard al meer dan 100 ronden met de RS18 afgelegd op Paul Ricard. Het valt nog te bezien of Fernando Alonso ook nog een extra gelegenheid krijgt om ritme op te doen. De Spanjaard, die komend seizoen na twee jaar afwezigheid terugkeert in de Formule 1, is herstellende van een kaakbreuk en heeft pas net weer zijn trainingsprogramma om fit te geraken opgepakt.