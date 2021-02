Tost rekent op sterke performance van Tsunoda

Debutant Yuki Tsunoda zal zich komend seizoen manifesteren als een veelbelovende jonge rijder in de Formule 1. Zijn werkgever Scuderia AlphaTauri houdt er wel rekening mee dat de 20-jarige Japanner af en toe schade zal rijden. Dat is ook niet erg, benadrukt teambaas Franz Tost. Tsunoda is snel, maar hij is ook nog jong en moet dus nog een hoop leren.

Gezien zijn talent zal hij in een rap tempo dingen in zich opnemen, maar dat gaat ongetwijfeld gepaard met hier en daar een schuiver. Tost: "We verwachten een steile leercurve voor Yuki, waardoor hij al op korte termijn een sterke performance neer zal weten te zetten."

"Natuurlijk zal hij ook soms crashen, dat hoort bij zijn ontwikkeling. Zijn wagenbeheersing, zijn kracht bij het aanremmen en zijn tempo in de snelle bochten zijn echter buitengewoon. Als hij zijn leerproces op dezelfde voet voortzet als wat hij tijdens de tests voor ons in Abu Dhabi en Imola heeft laten zien, dan gaan we fantastische dingen van hem zien."

Tsunoda kan daarbij rekenen op de steun van zijn meer ervaren teamgenoot Pierre Gasly. Tost: "Pierre is een begenadigd coureur die nu over de benodigde ervaring beschikt om zich als leider van het team en steunpilaar voor Yuki te ontpoppen. Yuki kan op alle vlakken veel van Pierre leren, van rondetijden tot set-ups en racelijnen. Aan de hand een sterke en ervaren teamgenoot kun je je eigen prestaties verbeteren."