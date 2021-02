Ferrari voert shakedown van de SF21 op 11 maart uit in Bahrein

Het team van Ferrari is van plan om een extra dag aan de testweek in Bahrein te plakken. Het circuit van Sakhir is van 12 tot en met 14 maart gastheer voor de enige wintertest, maar de Scuderia zal al op 11 maart in actie komen op het Bahrain International Circuit. Formu1a.uno bericht dat de Italiaanse renstal die dag een filmdag afwerkt in Bahrein.

De presentatie van de Ferrari SF21 staat een dag eerder gepland, op 10 maart om precies te zijn. De dag daarna zal de bolide dus zijn eerste kilometers maken. Op een filmdag mogen teams maximaal honderd kilometer rijden met speciaal daarvoor bestemde banden. Hoe dan ook, Ferrari heeft op het moment dat de test in Bahrein officieel begint al een beetje ervaring met de nieuwe auto op het circuit van Sakhir opgedaan.

De Scuderia doet komend seizoen een beroep op rijders Charles Leclerc en Carlos Sainz. Nieuwkomer Sainz heeft in zijn eerste weken in dienst van Ferrari een prima indruk achtergelaten in Maranello, stelt Formu1a.uno. De Spanjaard toont de juiste attitude en communiceert goed met iedereen, vooral met zijn nieuwe race-engineer Riccardo Adami. Sainz heeft een hoop tijd in de fabriek doorgebracht en daarbij veel in de simulator met de nieuwe SF21 gereden.