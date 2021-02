Aston Martin F1 Team strikt kledingmerk Replay als nieuwe partner

Het Formule 1-team van Aston Martin heeft een nieuwe partner aan het portfolio toegevoegd. Kledingmerk Replay gaat bij de renstal aan de slag als 'Official Denim Partner'. De Italiaanse firma zal rijders Sebastian Vettel en Lance Stroll dit jaar hullen in vrijetijdskleding. In het persbericht staat geen melding over een logo van Replay op de auto's van Aston Martin.

Matteo Sinigaglia, directeur van Replay-moederbedrijf Fashion Box SpA: "We zijn dolblij om deze samenwerking met Aston Martin F1 Team aan te kondigen. Met zo'n iconisch automerk samen mogen werken is echt een voorrecht. Onze bedrijven delen veel dezelfde waarden, zoals vakmanschap, passie en innovatie. Dat zijn de waarden die ons continu inspireren. We zijn trots om onderdeel uit te maken van deze reis en we zijn opgewonden over onze betrokkenheid in de Formule 1, door een van de coolste auto's op de grid te steunen."

Jefferson Slack, commercieel directeur bij Aston Martin F1 Team, voegt toe: "Het geeft veel voldoening om Replay te verwelkomen als nieuwe partner van ons team. Stijl en mode gaan hand in hand met onze sport, de kleren die we dragen spreken boekdelen over onze attitude en waarden. We werken hard en we spelen hard, en het assortiment van Replay is voor ons de ideale manier om de modewereld te combineren met de Formule 1."