Gary Anderson: "Newey kan weer helemaal tot leven komen met eigen motor van Red Bull"

De oprichting van de eigen motorenafdeling van Red Bull betekent dat het zijn eigen motoren kan ontwerpen en bouwen voor de volgende generatie Formule 1-krachtbronnen in 2025. Chief Technical Officer Adrian Newey heeft een zeer creatieve geest en werd altijd gezien als één van de topontwerpers in de Formule 1.

De laatste jaren werd daar echter steeds meer aan getwijfeld omdat Red Bull niet in staat is geweest om echt te strijden om de titel en vrijwel ieder jaar het begin van het seizoen achter de feiten aangelopen wordt.

Voormalig technisch directeur van F1-teams zoals Jordan, Gary Anderson, zegt tegen The Race: "Het hebben van een interne motorbouwer bij het team betekent dat hij nieuw leven ingeblazen zal worden en in zijn handen zal wrijven met het oog op 2025. Newey en de anderen die bij dit project betrokken zullen zijn zouden rechtstreeks kunnen bijdragen aan de nieuwe specificatie van de motorunit. Ik zou als ik Red Bull was voormalig Mercedes-motorgoeroe Andy Cowell contracteren."

Vrijheid Red Bull

Red Bull-teambaas Christian Horner zegt weliswaar geïnteresseerd te zijn in het vinden van een fabrikantpartner, maar dat dit wel de juiste zou moeten zijn voor de motor van de volgende generatie. Dat betekent dus dat het een partner moet zijn die nauw kan samenwerken om het beste pakket te creëren.

Anderson: "Het is de droom van een technisch directeur om die volledige input te hebben in plaats van de tekeningen en een mock-up power unit te ontvangen die is gemaakt door iemand anders die in werkelijkheid heel weinig weet over je chassisarchitectuur. Adrian zal gedijen op die pas gevonden vrijheid. Een goed gefinancierd Red Bull-motorproject voor de volgende generatie krachtbron met een herboren Newey is een combinatie die de F1 zeer serieus zou moeten nemen."