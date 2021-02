Lando Norris rijdt als eerste shakedown-rondjes met nieuwe McLaren-Mercedes

Lando Norris heeft vanochtend iets na 9 uur in de ochtend Britse tijd de eerste rondjes gereden in de nieuwe McLaren-Mercedes. De Britse coureur presenteerde gisteren samen met Daniel Ricciardo de nieuwe wagen voor 2021 en kreeg deze ochtend als eerste de kans om de wagen de sporen te geven.

Dit gebeurde op het circuit van Silverstone, zoals McLaren vrijwel ieder jaar doet. In de middag zal het de beurt zijn aan Ricciardo om plaats te nemen in zijn nieuwe wagen.

Let’s go! ⏫🟢 #SendIt @LandoNorris takes the #MCL35M out on track for the first time at @SilverstoneUK. pic.twitter.com/xdgIcLFviJ