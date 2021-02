Fernando Alonso verlaat ziekenhuis van Bern na twee dagen

Alpine-coureur Fernando Alonso is ontslagen uit het ziekenhuis van Bern, waar hij na een operatie aan een kaakbreuk twee dagen ter observatie heeft gelegen. De Spanjaard werd vorige week aangereden bij een trainingsritje op de fiets in Zwitserland.

De 39-jarige tweevoudig wereldkampioen kon gewoon op eigen kracht het ziekenhuis verlaten. Alonso zal nu thuis een paar dagen rust nemen voordat hij zich weer vol overgave op zijn trainingsprogramma ter voorbereiding op zijn comeback in de Formule 1 zal storten.

Fernando Alonso leaves hospital today. And he looks good! @alo_oficial 🥰 pic.twitter.com/Cxgw2I5BnP