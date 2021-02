Aangezien zowel Red Bull Racing als Ferrari in het 2014 niet aan Mercedes kon tippen, moesten zij het (onder andere) vooral tegen elkaar opnemen. Er bestaat een grote kans dat dit tijdens het 2021-seizoen weer zal gebeuren.

Sebastian Vettel zal uitkomen voor het Aston Martin F1-team, daar waar Fernando Alonso zal rijden voor Alpine F1, het voormalig Renault -team. Twee teams die ook afgelopen seizoen dicht bij elkaar lagen qua snelheid.

Sebastian Vettel zal willen laten zien dat hij zijn mojo niet is verloren na een matig 2020-seizoen, en Alonso zal willen laten zien dat hij nog steeds snel is na twee jaar buiten de sport. Hieronder zien we oude beelden uit 2014 waar Sebastian Vettel het opnam tegen de Spanjaard. Hij quote zelfs nog wat Alonso zelf in Bahrein zei over Nico Rosberg: "Hij liet geen ruimte voor me over!"