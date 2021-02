'Hamilton heeft niet alles gekregen met nieuwe Mercedes-contract'

Sir Lewis Hamilton heeft deze week eindelijk een nieuw contract getekend met Mercedes, maar volgens Robert Doornbos was het niet de deal die hij wilde. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton is de afgelopen maanden het onderwerp geweest van een mediacircus, omdat zijn nieuwe contractonderhandeling met Mercedes veel langer duurde dan velen hadden verwacht.

Het was echter altijd waarschijnlijk dat het zou gebeuren, en de deal werd uiteindelijk gesloten en aangekondigd op maandag, waarbij de 36-jarige een contract voor één jaar tekende.

Er zijn veel suggesties gedaan waarom het zo lang duurde voordat een deal werd gesloten, zoals Hamilton die onderhandelde over meer geld en eiste dat hij keuze had over zijn teamgenoot. Die beweringen zijn echter ontkend door Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Desalniettemin is voormalig Red Bull-coureur Doornbos er niet van overtuigd dat de getekende deal is wat Hamilton wilde. Hij zei tegenover motorsport.com: "Beide partijen hebben toch een compromis moeten sluiten. Ik denk dat Mercedes uiteindelijk stand hield en Hamilton niet alles kreeg wat hij wilde. Ik denk dat Hamilton voor een langere periode wilde tekenen en op dat punt een compromis moest sluiten."

Mercedes kijkt naar Verstappen en Russell

Er is alom gesuggereerd dat het eenjarige contract veel meer bij Mercedes past dan bij de coureur, aangezien zodra het komende seizoen ten einde loopt, hun opties kunnen heroverwegen. Het Duitse team kijkt onder andere naar George Russell en Max Verstappen als opties om Hamilton te vervangen.