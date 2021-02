Tijdens de Grand Prix van Japan in 2006, die gereden werd op 8 oktober dat jaar, was het de laatste overwinning met Michelin banden. De race werd gewonnen door Fernando Alonso in een Ferrari, maar reed niet de hele wedstrijd aan de leiding.

Felipe Massa opende als leider de race, maar werd al snel ingehaald door Michael Schumacher. Schumacher had motorproblemen tijdens de race en kon hierdoor de wereldtitel vergeten. Alonso nam de koppositie over en won de race.

Highlights Onboards 2006