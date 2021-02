Auto van Aston Martin is Sebastian Vettel meer op het lijf geschreven

De nieuwe auto die Aston Martin F1 Team aan het ontwikkelen is voor het Formule 1-seizoen 2021, is meer geschikt voor Sebastian Vettel dan de Ferrari waar de Duitser het voorbije jaar mee reed. Dat stelt Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer tegenover het Duitse RTL. Vettel verruilde Ferrari deze winter voor Aston Martin, het team dat in 2020 nog naar de naam Racing Point luisterde.

In die hoedanigheid eindigde de renstal afgelopen seizoen al boven Ferrari. Toen had Racing Point/Aston Martin een betere auto dan de Scuderia en als de voortekenen niet bedriegen, dan hebben ze nu weer een sterke wagen. Een pakket dat bovendien Sebastian Vettel op het lijf geschreven is. De viervoudig wereldkampioen kan bij Aston Martin rekenen op de steun die hij in zijn laatste jaren bij Ferrari miste.

Szafnauer: "Het grappige is dat vrijwel elke coureur die voor ons gereden heeft, een voorkeur heeft voor een auto met een stabiele achterkant. We hebben altijd geprobeerd om aan die wensen tegemoet te komen en een wagen met een goede balans te produceren, dus jullie kunnen ervan uitgaan dat we het uiterste zullen doen om ook Sebastian te helpen aan een goede wagen."

Beste van de rest

Met de nieuwe bolide gaat Aston Martin voor de positie van beste van de rest, de derde plaats in het constructeurskampioenschap achter zwaargewichten Mercedes en Red Bull Racing. Aan Sky Sports F1 deelde Szafnauer mede: "Dat is absoluut het doel voor 2021. Maar makkelijk zal het zeker niet worden, de tegenstand bestaat uit enkele formidabele concurrenten."

"Ferrari bijvoorbeeld, zij zullen deze winter alle zeilen bijgezet hebben om komend seizoen beter te presteren dan vorig jaar. McLaren gaat gebruikmaken van de Mercedes-aandrijflijn, dat doen wij al jaren, en ik weet zeker dat dit ingegeven is door de competitiviteit van die krachtbron. Daarnaast zijn er verschuivingen geweest op de rijdersmarkt, dus het is afwachten hoe dat allemaal uitpakt. Er zijn dus wel wat verschillen ten opzichte van afgelopen seizoen."