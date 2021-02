Mercedes en Hamilton kunnen alle kanten op met eenjarig contract

Het is geen verrassing dat Lewis Hamilton bijgetekend heeft bij het team van Mercedes. Het feit dat beide partijen het contract voor slechts één jaar verlengden, was wel opvallend. Het is het gevolg van gemankeerde onderhandelingen en het feit dat zowel Hamilton als Mercedes de opties voor na 2021 open wilde houden. Dat blijkt uit de woorden van Mercedes-teambaas Toto Wolff.

De Oostenrijker legt uit hoe de nieuwe overeenkomst tot stand is gekomen: "We zijn het gezamenlijk eens geworden over een eenjarige deal. Ten eerste zijn er substantiële reglementswijzigingen op komst voor 2022 en we willen ook zien hoe de wereld, en het bedrijf, zich ontwikkelt. Aan de andere kant hebben we pas vrij laat een akkoord bereikt."

"We wilden eigenlijk tussen de twee races in Bahrein een nieuw contract bespreken en toen voelde Lewis zich niet lekker (Hamilton raakte besmet met het coronavirus, red.). Uiteindelijk zijn we vlak voor Kerst begonnen met de onderhandelingen en was het van belang om alles zo snel mogelijk af te ronden. Daarom hebben we besloten om de gesprekken over 2022 uit te stellen tot een later moment in 2021."

Dat heeft tot gevolg dat zowel Mercedes als Hamilton na dit jaar alle kanten op kan. Wolff vervolgt: "Lewis moet zelf bepalen hoe hij zijn toekomst in wil vullen, ik kan niet voor hem spreken. Aan de andere kant moeten wij beslissen wat we als team met de rijders voor de lange termijn willen. Lewis en Valtteri Bottas kunnen voor 2021 rekenen op onze volledige toewijding, loyaliteit en steun."

"We zullen vervolgens naar de situatie voor na dit jaar kijken en een line-up voor 2022 en daarna samenstellen. In eerste instantie zullen we het gesprek aangaan met Valtteri en Lewis, omdat we waarden als loyaliteit en integriteit hoog in het vaandel dragen. Tegelijkertijd vormen jonge coureurs de toekomst en het is aan ons om te overpeinzen hoe we onszelf klaar gaan stomen voor de komende jaren."