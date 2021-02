Lengte het meest opvallende aan nieuw contract van Hamilton

Lewis Hamilton en Mercedes hebben eindelijk een nieuw contract getekend. Daardoor kan de rust rondom de positie van de zevenvoudig wereldkampioen en een van de meest begeerde stoeltjes in de Formule 1 wederkeren. Maar die rust zal van korte duur zijn, aangezien Hamilton slechts voor één jaar bijtekende. Later dit jaar begint het spel weer van voren af aan.

Mercedes-teambaas Toto Wolff beloofde tegenover het Duitse RTL om dit jaar eerder rond de tafel te kruipen met Hamilton. De nieuwe overeenkomst tussen de renstal en de 36-jarige Brit bevat geen optie voor een verlenging, noch een clausule die voorschrijft dat de titelhouder zeggenschap krijgt over wie zijn teamgenoot wordt. Alles ligt dus volledig open voor 2022.

De kans is klein dat Mercedes ook in 2022 met een duo bestaande uit Hamilton en Valtteri Bottas aan de start verschijnt. Williams-coureur George Russell zit op het vinkentouw en heeft in Sakhir vorig jaar al laten zien klaar te zijn voor promotie. Bottas daarentegen was in de slotfase van afgelopen seizoen juist minder in vorm, de Fin heeft in 2021 het nodige te bewijzen.

Maar wellicht besluit Hamilton na dit jaar zelf wel om te stoppen, mocht hij bijvoorbeeld een achtste wereldtitel in de wacht slepen. Dan zou hij alleen recordhouder in de Formule 1 zijn - nu deelt hij die eer nog met Michael Schumacher - en vindt hij het mogelijk wel mooi geweest. Het is in elk geval veelzeggend dat Mercedes en Hamilton zich niet voor langere periode aan elkaar verbonden hebben.