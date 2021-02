Herstellende Grosjean: "Twee keer podium gehaald met gebroken hand"

Romain Grosjean maakt zich geen zorgen over het feit dat hij op het moment dat de voorbereiding voor zijn eerste IndyCar-seizoen aanbreekt nog niet helemaal fit zal zijn. De Fransman, die aan de slag gaat bij Dale Coyne Racing, is herstellende van een huiveringwekkend ongeluk in de openingsronde van de Grand Prix van Bahrein. Zijn Haas F1-auto boorde zich in de vangrail en explodeerde.

Wonder boven wonder kon Grosjean nagenoeg ongedeerd uit het wrak kruipen. Hij liep alleen brandwonden aan zijn handen op, vooral zijn linkerhand was (en is nog steeds) gehavend. De Fransman denkt echter niet dat het een probleem zal vormen voor zijn IndyCar-avontuur. Hij heeft vaker pijn moeten verbijten, onthulde hij aan Racefans.net.

"Misschien moet ik dit niet ter sprake brengen", begint Grosjean. "Maar ik heb in de Formule 1 ook twee keer het podium gehaald met een gebroken hand. De pijn ebt weg wanneer je aan het racen bent. Ik heb in de Formule 1 geracet met een gebroken hand en ik heb toen gewoon een top drie-finish uit het vuur gesleept, dus ik vermoed dat het nu ook wel los zal lopen."

Over de toestand van zijn linkerhand zegt hij: "Het ziet er lelijker uit dan dat het slecht aanvoelt. Het gaat eigenlijk allemaal prima. Een van de ligamenten (bindweefsel om een gewricht) in mijn linkerhand is weggetrokken, daar ben ik aan geopereerd en dat gaat goed. Onze eerste test is op 22 februari. Tegen die tijd ben ik nog niet 100 procent, maar wel goed genoeg om goed te rijden. En zodra het racen weer begint, zal ik er helemaal klaar voor zijn."