Nederland uitzondering op de regel in dalende kijkcijfers voor F1

Gemiddeld keken er in 2020 zo'n 87,4 miljoen mensen naar een Grand Prix, zo heeft de Formule 1 bekendgemaakt. Die kijkcijfers vertegenwoordigen een daling van 4,5 procent ten opzichte van 2019. Het aantal kijkers ligt wel in lijn met de drie jaren daarvoor, toen het gemiddelde per race ook al 87 miljoen bedroeg.

Vandaar, en omdat het coronajaar 2020 een gek en afwijkend seizoen was, maakt de Formule 1 zich geen zorgen over de daling. Een van de uitzonderingen op de regel, was de Nederlandse markt. De kijkcijfers gingen in Nederland met maar liefst 28 procent omhoog. Het enige land met een hogere stijging was China met 43 procent.

Het totaal aantal unieke kijkers bedroeg 433 miljoen in 2020, een daling van 8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat kwam mede door het feit dat er minder races verreden zijn. De Grand Prix met de beste kijkcijfers was Hongarije met 103,7 miljoen kijkers, gevolgd door Portugal met 100,5 miljoen kijkers voor de eerste Formule 1-race op Portimao.

De Formule 1 sloeg vorig jaar vooral digitaal een slag, met name door de activiteit op social media-kanalen en de betrokkenheid van de fans flink te vergroten. Het aantal volgers op de diverse social media-kanalen nam met 36 procent toe tot 35 miljoen en de betrokkenheid steeg zelfs met 99 procent naar 810 miljoen.

Formule 1-directeur Stefano Domenicali: "De kijkcijfers over 2020 tonen aan hoe sterk en veerkrachtig de Formule 1 is, met 87,4 miljoen kijkers gemiddeld per evenement en bij elkaar opgeteld een publiek van 1,5 miljard kijkers. De kleine dip in de cijfers is goed te verklaren, bijvoorbeeld door het ingekorte en geografisch gezien beperkte seizoen. We kijken uit naar de start van 2021 en we weten dat de fans net zo enthousiast zijn als wij om weer te gaan racen."