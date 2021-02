Bernie Ecclestone: "Het is graag of niet voor Lewis Hamilton"

Het team van Mercedes moet zich in de onderhandelingen met Lewis Hamilton over een nieuw contract niet schikken naar de wensen en eisen van de zevenvoudig wereldkampioen. Dat stelt Bernie Ecclestone, de voormalige Formule 1-baas, in gesprek met F1-Insider.com. Hamilton heeft maar genoegen te nemen met de aanbieding van Mercedes die er nu ligt.

De 36-jarige Brit heeft op dit moment geen werkgever nadat zijn vorige contract bij Mercedes op 31 december 2020 afliep. Ecclestone: "Het is graag of niet voor Hamilton, dat is wat ze hem duidelijk moeten maken. Niemand is onvervangbaar, ook hij niet. Hij moet niet denken dat hij degene is die bepaalt wie in de auto's van Mercedes rijdt, hij heeft het niet voor het zeggen daar."

Diverse internationale media, waaronder Bild en Gazzetta dello Sport, berichten dat Hamilton en Mercedes inmiddels nagenoeg rond zijn over een nieuwe verbintenis. De Brit gaat volgens de verhalen akkoord met een jaarsalaris van ongeveer 40 miljoen euro en een contract voor één jaar, plus een optie voor nog een jaar. Alleen over een mogelijke clausule is veel te doen.

Hamilton zou een vetorecht bedongen hebben zodat hij zeggenschap heeft over wie zijn teamgenoot wordt. Oud-coureur Christian Danner zegt daar tegenover Sport1 over: "Dat zou me niks verbazen, het is niet ongewoon bij supersterren." De Duitse krant Bild bestrijdt echter het bestaan van de clausule en benadrukt dat Mercedes dergelijke beslissingen nooit uit handen zal geven.