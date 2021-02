Franz Tost over de privétesten van Tsunoda: "Het is moeilijk om te organiseren"

Alpha Tauri-teambaas Franz Tost denkt niet dat Yuki Tsunoda een te intensieve pre-season van onofficiële tests voorafgaand aan zijn Formule 1-debuut in 2021 heeft.

Tsunoda gaat in het 2021-seizoen het stoeltje overnemen van Daniil Kvyat, die de Formule 1 verlaat. De Japanner mag plaaats nemen naast Pierre Gasly, de Fransman was erg in vorm het afgelopen jaar na een mindere periode bij Red Bull Racing. In de afgelopen dagen heeft de 20-jarige door Honda en Red Bull gesteunde Japanse rookie een 2019 AlphaTauri-auto getest in Imola en Misano - en hij zal naar verluidt volgende week terugkeren naar Imola.

Zijn teambaas meent dat de dagen nodig zijn voor zijn eigen bestwil en voor de ervaring. "Je kunt een beginner niet goed voorbereiden met anderhalve dag testen", zei teambaas Tost, verwijzend naar de slechts drie dagen officiële voorbereiding van het seizoen per team volgende maand in Bahrein.

"Toen Yuki zijn superlicentie ontving, werd het duidelijk dat we een normaal testprogramma voor hem moesten ontwikkelen", zegt hij tegen motorsport-magazin.com.

In deze tijd is het moeilijk om een fatsoenlijk testprogramma op te zetten, maar het lukte het team toch, maar het was niet gemakkelijk. "Het kostte veel moeite", vervolgde Tost. "De Honda-jongens kwamen drie weken geleden aan in Italië en moesten er twee in quarantaine doorbrengen. In die weken kunnen de jongens ook niets doen.”