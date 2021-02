Formule 1-stuurtjes vergeleken: 1987 vs 2015

The Pinnacle of Motorsport, zo wordt de Formule 1 vaak genoemd. Waar de Formule 1 verreweg de snelste categorie is qua autosport, is deze klasse ook degene die technologische grenzen opzoekt. Gedurende de geschiedenis van de sport hebben we talloze briljante technische innovaties gezien, die op den duur allemaal zijn ontworpen om de auto sneller te laten gaan over een ronde.

Een van de onderdelen van de Formule 1-wagen die over de jaren voortdurend is veranderd is het stuur van de auto. Waar de coureurs vroeger "slechts" en stuur hadden, en deze met veel kracht van links naar rechts moesten sleuren, ziet het er tegenwoordig op de onboards vaak uit dat het vrij weinig moeite kost om een bocht door te gaan.

Een aspect wat ook opvalt is dat véél meer knopjes op zijn verschenen ten opzichte van vroeger. Neem deze vergelijking tussen 1987 en 2015 bijvoorbeeld:

Hier wordt een stuur van Benetton uit 1987 (Teo Fabi) vergeleken met een stuur van Red Bull Racing uit 2015 (Daniel Ricciardo). Waar Daniel Ricciardo als het ware beschikte over een geavanceerde computer voor zijn neus, moest Teo Fabi het doen met aanzienlijk minder.