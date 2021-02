Otmar Szafnauer: "Sebastian Vettel is hongerig om te presteren"

Sebastian Vettel heeft in zijn eerste weken in dienst bij Aston Martin F1 Team een gretige indruk achtergelaten op teambaas Otmar Szafnauer. De viervoudig wereldkampioen, overgekomen van Ferrari, is erop gebrand om te bewijzen dat de Scuderia hem te vroeg heeft afgeschreven. Bovenal wil de Duitser weer plezier beleven aan de Formule 1.

Vettel is het rijden echt niet verleerd, benadrukt Szafnauer tegenover Sky Sports F1. "Op zijn leeftijd van 33 jaar ben je echt niet opeens vergeten hoe je snel kunt zijn met zo'n auto. Sebastian is het absoluut nog niet kwijt en de werkethiek is ook nog aanwezig. Hij is ontzettend hongerig om te presteren, dat zie je aan alles. Hij zit overal bovenop."

"Hij wil alles weten wat een performance engineer ook weet, en misschien nog wel meer. De taak van een performance engineer is om elk klein detail van de performance van de auto te doorgronden. Sebastian wil die informatie dus ook, plus meer. Dat is een goede eigenschap, het is iets wat hij ingebracht heeft bij ons team. We zien dat hij heel hongerig is om weer plezier aan de Formule 1 te beleven. En voor hem betekent plezier competitief zijn."

Samen met Lance Stroll moet hij Aston Martin helpen in de jacht op de derde plek bij de constructeurs. Szafnauer: "Sebastian is zeer ervaren en absoluut nog geen vergane glorie. Lance is veel jonger en zit nog midden in zijn leercurve, maar hij is van nature erg snel. Ze vullen elkaar aan en die combinatie zal ons komend seizoen van pas komen."

"We hebben een geschiedenis van coureurs die nauw met elkaar samenwerken om alles uit het team en de auto te halen. Zelfs in de tijd dat Esteban Ocon en Sergio Perez elkaar op de baan wel eens in de haren vlogen, deelden zij achter de schermen alle data om ervoor te zorgen dat het team gedurende een weekend het optimale uit de wagen wist te halen. Ik voorzie dat we die lijn doortrekken met Sebastian en Lance, daar verheug ik me op."