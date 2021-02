Williams start FW43B voor het eerst op en onthult auto op 5 maart

Het team van Williams heeft laten weten dat ze de auto voor 2021 op 5 maart aanstaande zullen presenteren. Daarmee sluit de Britse renstal achteraan aan in de rij van teams die een datum hebben geprikt. Van de helft van de Formule 1-grid is nu duidelijk wanneer de presentatie plaatsvindt.

McLaren opent (vooralsnog) het bal op 15 februari, gevolgd door Scuderia Alpha Tauri op 19 februari en Alfa Romeo op 22 februari. Kampioen Mercedes heeft voor 2 maart gekozen als datum voor de onthulling van de W12. Williams heeft daar nu een presentatie op 5 maart aan toegevoegd.

De nieuwe auto van de Britse renstal heet FW43B, een duidelijk signaal dat de bolide door de stabiele reglementen een doorontwikkeling is van de wagen uit 2020. Williams heeft de auto inmiddels al voor het eerst opgestart, zoals te beluisteren valt in onderstaand fragment.

Get this date in your diaries 🗓️ pic.twitter.com/4L77IC0HPi