Aston Martin wil Nico Hülkenberg vastleggen als reservecoureur

Aston Martin F1 Team heeft verregaande belangstelling voor Nico Hülkenberg. Niet voor een van de racestoeltjes, want die zijn reeds vergeven aan Sebastian Vettel en Lance Stroll, maar voor de rol van reserverijder. Hülkenberg weet uit eigen ervaring hoe belangrijk die functie in deze tijden kan zijn.

De 33-jarige Duitser viel ook voor vorig seizoen buiten de boot, maar mocht toch nog drie keer opdraven als invaller. Dat gebeurde telkens bij Racing Point, de voorloper van Aston Martin F1 Team; eerst omdat Sergio Perez besmet was geraakt met corona en later omdat Lance Stroll positief getest was op het virus.

Aangezien Covid-19 de wereld nog altijd in zijn greep houdt, is het niet uitgesloten dat een van de teams komend seizoen weer gebruik moet maken van de diensten van Hülkenberg. Aston Martin wil daar een voorschot op nemen door de Duitser officieel voor 2021 vast te leggen als reservecoureur. "Dat zou mooi zijn, dat zou voor ons allemaal geweldig zijn", verklaarde Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer aan RTL.

Er bestaat ook interesse vanuit de DTM voor Hülkenberg. De Duitser was echter nog niet bereid om die optie te verkennen omdat hij zijn mogelijkheden voor de Formule 1 open wilde houden. Mogelijk kan hij een functie als reserverijder bij Aston Martin combineren met racen in de DTM.