Grosjean over beslissing om ovals te mijden: "Voor mijn kinderen"

Romain Grosjean kondigde gisteren aan dat hij komend seizoen in de IndyCar Series zal racen, voor het team van Dale Coyne Racing. De Fransman doet echter niet een volledig seizoen, de vier wedstrijden op ovals laat hij links liggen. De beslissing om die races te mijden is mede ingegeven door de huiveringwekkende crash die hij bij de Grand Prix van Bahrein meemaakte.

In de openingsronde van de race op Sakhir boorde Grosjean zich in de vangrail, waarbij zijn auto in tweeën brak en veranderde in een vuurbal. Seconden lang - het leken wel minuten - zat hij klem in de vlammenzee. Wonder boven wonder bleef de Fransman bij kennis en kon hij op eigen kracht uit het wrak kruipen. Maar zoiets wil hij zijn familie nooit meer laten meemaken.

Grosjean legt uit: "Als ik 25 jaar was geweest en geen kinderen had gehad, dan had ik zeker ook op de ovals geracet. Voor Bahrein was dat ook gewoon de bedoeling, erna zag ik het niet meer zitten. Op 29 november 2020 hebben drie kinderen bijna drie minuten lang gedacht dat ze hun vader kwijt waren, en mijn vrouw dat ze haar man verloren had. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om hen nogmaals in zo'n situatie te brengen."

Toto Wolff

De oud Formule 1-coureur liet weten dat hij nog wel contact op gaat nemen met Mercedes-teambaas Toto Wolff, die hem na het ongeluk een test aanbood als afscheidscadeautje. "Dat is een aanbieding die ik niet kan weigeren, maar nu zal Mercedes het druk zat hebben met de auto voor 2021. Toto kan op een later moment zeker een belletje van me verwachten", aldus Grosjean tegenover Motorsport Aktuell.