Yuki Tsunoda kent geen angst: "Fouten maken is onvermijdelijk"

Scuderia Alpha Tauri-coureur Yuki Tsunoda is niet bang om fouten te maken in zijn debuutseizoen in de Formule 1. De 20-jarige Japanner eindigde vorig jaar als derde in de Formule 2 en dwong in de opstapklasse promotie naar het hoogste niveau af. Hij is nog jong en relatief onervaren, dus ongetwijfeld zal hij komend seizoen een paar keer de mist in gaan.

Angst om een modderfiguur te slaan heeft Tsunoda echter niet. Op de website van zijn team verkondigde hij: "Dit wordt mijn eerste seizoen in de Formule 1 en ik ga vanaf het begin hard pushen om zo snel mogelijk gewend te raken aan de auto. Ik ben daarbij niet bang om fouten te maken. Ik wil natuurlijk zo min mogelijk fouten maken, maar het is in het begin onvermijdelijk. Ik ben er echter ook zeker van dat ik van mijn fouten zal leren, zoals ik vorig jaar in de Formule 2 ook heb gedaan."

Tsunoda heeft in de Formule 2 reuzensprongen in zijn ontwikkeling gemaakt, vindt hij zelf ook. "Zowel wat het rijden betreft als mentaal en in hoe ik het racen benaderde. Ik denk dat ik in 2020 veel beter ben geworden. Het was een succesvol jaar, één van de beste jaren uit mijn carrière. Aan het begin van het jaar was mijn snelheid al goed en kon ik mee met de meer ervaren Formule 2-rijders, alleen ontbrak het mij nog aan consistentie."

Met behulp van een mental coach kwam daar halverwege het jaar verbetering in. "We hebben veel gesproken over mijn manier van racen, bijvoorbeeld hoe ik me voorbereid op een wedstrijd en wat mijn attitude is gedurende een race. Daardoor ben ik mentaal veel sterker geworden. Het harde werk wierp zijn vruchten af en de resultaten verbeterden, wat aantoont hoeveel progressie ik geboekt heb. De volgende stap in mijn carrière zal niet makkelijk worden, maar ik kan niet wachten", aldus Tsunoda.