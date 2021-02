Red Bull ronselt benodigde stemmen voor invoering 'engine freeze'

Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko is nog steeds optimistisch over de kansen op een engine freeze voor 2022. De Formule 1 Commissie had eigenlijk al op 25 januari over dat onderwerp moeten stemmen, maar die stemming werd op het laatste moment uitgesteld. Dit tot ergernis van Marko, die verklaarde dat de eensgezindheid die er leek te zijn plotseling ver te zoeken was.

Op 21 februari buigt de Formule 1 Commissie zich met enige vertraging alsnog over deze kwestie, bericht F1-Insider.com. En het heeft er alle schijn van dat Red Bull genoeg medestanders heeft gevonden om een bevriezing van de ontwikkeling van de motoren goed te keuren voor 2022. Marko heeft de benodigde stemmen geronseld en is er in geslaagd een meerderheid achter de plannen te scharen.

Aan F1-Insider.com deelde Marko mede: "We hebben zes van de tien stemmen van de teams nodig, een simpele meerderheid. Naast Red Bull Racing en Scuderia Alpha Tauri ga ik er op dit moment vanuit dat ook de drie Ferrari-teams - Ferrari, Haas F1 en Alfa Romeo - en Renault vóór zullen stemmen." In dat scenario doet het er weinig meer toe wat de vier teams met Mercedes-motoren doen.

Voor Red Bull is de uitkomst van de stemming alles bepalend voor de toekomst in de Formule 1. Motorenpartner Honda trekt zich na dit jaar terug uit de koningsklasse van de autosport. Red Bull wil op eigen kracht verder met de motor van de Japanse autofabrikant, alleen ontbeert het de financiële slagkracht en technologische kennis om een wedloop met de overige motorleveranciers vol te houden.

Daarom is voor Red Bull een bevriezing van de ontwikkeling van de motoren noodzakelijk. Mercedes vormt in elk geval geen obstakel, zo verkondigde teambaas Toto Wolff aan het Duitse RTL. "Als een engine freeze ervoor zorgt dat Red Bull-Honda voor de Formule 1 behouden blijft, dan steunen wij het. We moeten samenwerken om zoveel mogelijk motorleveranciers in de Formule 1 te houden. Daarom zijn wij ook voorstander van een bevriezing van de motoren."