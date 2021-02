'Mercedes zou gek zijn als ze kroonjuweel Hamilton laten lopen'

Het team van Mercedes begaat een pijnlijke vergissing als ze denken dat ze Lewis Hamilton niet meer nodig hebben. Dat is althans de mening van oud-teameigenaar Eddie Jordan. Mercedes en Hamilton zijn verwikkeld in onderhandelingen over een nieuw contract, maar er zit maar weinig schot in de zaak. Haast is geboden, het seizoen 2021 begint al over dik anderhalve maand.

De verwachting is dat beide partijen er wel uitkomen. Mercedes zou gek zijn als ze Hamilton laten lopen, meent Jordan. Aan de BBC vertelde hij: "Lewis Hamilton is het kroonjuweel van de Formule 1. Elk televisiestation wil hem interviewen. Mercedes wijt dat waarschijnlijk voor een groot deel aan de auto en zal benadrukken dat ze Hamilton een uitgelezen kans op het kampioenschap bieden door de beste auto te produceren. Dat staat ook niet ter discussie."

"Maar als ze denken dat ze Hamilton kunnen vervangen en met een andere rijder evenveel succes zullen behalen, dan zijn ze van het padje af. En als iets vast staat, is het wel dat Mercedes en Toto Wolff heel goed bij zinnen zijn. Toto is een ontzettend slimme kerel. Hij kent de waarde van Lewis en ik denk dat ze wel tot een oplossing zullen komen. De wereld der Formule 1 heeft Hamilton namelijk nog nodig."

Achtste titel

Zelf is Hamilton totaal niet bezig met het mogelijke scenario dat hij buiten de boot valt. De Brit gaat ervan uit ook komend seizoen in de Formule 1 te racen en dan een gooi te doen naar zijn achtste wereldtitel. "Een achtste kampioenschap zou wel een dingetje zijn", vertelde hij aan Gazzetta dello Sport. "Het is een aantal dat nog amper te bevatten is, maar al mijn aandacht gaat daar naar uit."

Hamilton verwacht niet dat hij het op een presenteerblaadje krijgt. "Ik reken op een zwaar jaar, dat kan ik jullie verzekeren. Red Bull Racing heeft in 2020 al laten zien erg sterk te zijn." Zeker in de seizoensfinale in Abu Dhabi, al is niet iedereen ervan overtuigd dat Mercedes daar voluit ging. "We eisen altijd het maximaal haalbare van onze motoren, zij waren dat weekend gewoon sneller. Daarom moeten we hard blijven werken, maar ik heb gelukkig een geweldige groep mensen om me heen", aldus Hamilton.