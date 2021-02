Yuki Tsunoda opteert voor startnummer 22 voor de Formule 1

Yuki Tsunoda heeft voor de Formule 1 voor 22 als vaste startnummer gekozen. De 20-jarige Japanner debuteert komend seizoen bij Scuderia Alpha Tauri in de koningsklasse van de autosport. Zijn voorkeur ging eigenlijk uit naar een ander startnummer, maar dat was al bezet.

"Het nummer waarmee ik in de karting racete was 11, maar in de Formule 1 is dat al ingenomen door Sergio Perez", aldus Tsunoda. "Ik verdubbelde het tot 22, wat ik ook leuk vond omdat dat het nummer was van Jenson Button toen hij in 2009 wereldkampioen werd. Button is een coureur waar ik veel respect voor heb. Bovendien is 22 ook het nummer dat gebruikt wordt door de Japanse coureur Takuma Sato."

Met Tsunoda zijn nu de startnummers van de drie rookies voor 2021 bekend. Mick Schumacher kondigde eerder al aan met 47 te gaan rijden, aangezien 4 en 7 zijn lievelingsnummers zijn en die reeds vergeven zijn aan respectievelijk Lando Norris en Kimi Raikkonen. Teamgenoot Nikita Mazepin maakt zijn entree met startnummer 9, een nummer dat weer vrijgekomen is doordat Marcus Ericsson twee opeenvolgende jaren geen onderdeel uit heeft gemaakt van de Formule 1-grid.