Pierre Gasly loopt coronavirus op en moet in zelfisolatie

Scuderia Alpha Tauri-coureur Pierre Gasly is besmet geraakt met het coronavirus. Dat heeft hij zelf via zijn social media-kanalen bekendgemaakt. De Fransman is na Lando Norris en Charles Leclerc de derde Formule 1-rijder dit kalenderjaar die het coronavirus oploopt.

Hij verblijft nu in zelfisolatie. Gasly: "Ik wil iedereen laten weten dat ik positief getest ben op Covid-19. Ik heb contact gezocht met alle personen die ik de voorbije dagen ben tegengekomen om hen te laten weten dat ik besmet ben met het coronavirus."

"Ik moet nu in zelfisolatie en volg de protocollen zoals voorgeschreven door de lokale autoriteiten. Ik voel me prima en vervolg mijn trainingsprogramma ter voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen vanuit huis, terwijl ik mezelf afzonder van de buitenwereld."