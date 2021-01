Voormalig Ferrari president: "De Scuderia is niet goed georganiseerd"

Ferrari's iconische voormalige president Luca di Montezemolo beweert dat de huidige problemen van het legendarische team komen door een chaos binnen het team. Ferrari heeft na het horrorseizoen 2020, nog een tegenslag moeten verwerken. De ex Ferrari-president Louis Camilleri had zijn functie per 10 december opgezegd.

Montezemolo weet dat Ferrari terug kan klimmen naar de top, maar na de chaos is dat wel erg lastig. "Het kampioenschap van Ferrari in 2020 was een ramp", vertelde hij aan het Duitse tijdschrift Sport Bild. "In het verleden werd zelfs de derde plaats als een mislukking beschouwd voor Ferrari."

De legende die nu 73 jaar is, leidde Montezemolo Maranello niet alleen tijdens het Niki Lauda-tijdperk van de jaren 70, maar ook over de ongekende successen van Michael Schumacher als president. "We zochten naar onze gebreken en huurden het beste talent in voor ontwikkeling en bij problemen, of het nu ging om aerodynamica, elektronica of mechanica", herinnert hij zich.

"Nu is de Scuderia niet goed georganiseerd en dat kan niet binnen een jaar worden veranderd. Nu is één persoon verantwoordelijk voor alles, maar ik hoop dat hij snel degenen zal vinden die hem kunnen helpen", voegde de Italiaan eraan toe. Montezemolo verwees naar Mattia Binotto die momenteel teambaas is bij het team.

Luca prees in ieder geval de Ferrari-teambaas voor het toezicht op de promotie naar F1 van Michael Schumacher's zoon Mick. "De naam is natuurlijk niet genoeg om te winnen", zei hij, "dus het is goed dat hij voor een team van het tweede niveau mag rijden en zonder druk bij Haas om zich te ontwikkelen."

Op de vraag wat zijn eerste gedachte was toen hij hoorde over Mick's promotie voor 2021, antwoordde Montezemolo: "Michael. Ik kan alleen maar hopen dat Michael vanuit huis kan meewerken aan het succes van zijn zoon en dat het een grote voldoening is voor hem.” Mick Schumacher moet nog even wachten voor een stoeltje bij Ferrari. Dit seizoen mag hij voor Haas F1 uitkomen. Ferrari heeft Charles Leclerc en Carlos Sainz Jr als coureurs.