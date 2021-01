Melbourne maakt pitstraat van Albert Park twee meter breder

De organisatie van de Australische Grand Prix heeft de pitstraat van het circuit van Albert Park verbreed. Het semi-stratencircuit in een stadspark in Melbourne bevatte altijd een nogal krappe pitstraat, wat gevolgen had voor de maximumsnelheid in de pits. Normaal gesproken ligt die bij Grands Prix op 80 kilometer per uur, maar in Australië bedroeg de limiet altijd 60 kilometer per uur.

De pitmuur is nu een stuk richting de baan opgeschoven. Het strookje gras tussen het asfalt en de pitmuur aan de rechterkant van het rechte stuk van start en finish is verdwenen, legt Andrew Westacott van de Australian Grand Prix Corporation aan Speedcafe uit. "Sinds het circuit is neergelegd en de pitlane is ontworpen - ik denk in 1994 of 1995, aangezien de eerste race in Melbourne in 1996 plaatsvond - zijn de auto's veel groter geworden. Daarom hebben we besloten om de pitstraat twee meter breder te maken."

De Australian Grand Prix Corporation was van plan om de asfaltlaag van de baan te vervangen na de race in maart, maar het evenement is uitgesteld tot november. Dat betekent dat ze de tijd hebben om vóór de komende Grand Prix een nieuwe asfaltlaag aan te brengen, al is daar nog geen beslissing over genomen. "Het uitstel voor ons evenement biedt ons de ruimte om het werk eerder uit te voeren, dus het zou zomaar kunnen dat er voor in plaats van na onze eerstvolgende Grand Prix een nieuwe laag asfalt komt te liggen", aldus Westacott.