De naam Aston Martin keert komend seizoen terug op de Formule 1-grid. Het Britse merk is sinds vorig jaar deels eigendom van Lawrence Stroll en de Canadese zakenman was ook al eigenaar van Racing Point. Die twee zijn voor 2021 bij elkaar gebracht, resulterend in Aston Martin F1 Team.

Het is voor het eerst sinds 1960 dat Aston Martin met een eigen team opduikt in de Formule 1. De afgelopen jaren was het Britse merk als sponsor verbonden aan Red Bull Racing, maar een eigen renstal is wel even iets anders. Al blijft het natuurlijk Racing Point met alleen een andere naam.

Dat was eind jaren vijftig van de vorige eeuw wel anders. Na succes in de lange afstands-racerij wilde Aston Martin het ook in de Formule 1 proberen en ontwikkelde daarvoor de DBR4. Een succes werd het niet; in een handvol optredens die voor het kampioenschap meetelden scoorden ze in 1959 en 1960 geen punten.

In een nieuwe video blikt Aston Martin terug op die korte geschiedenis in de Formule 1 en toont de Britse renstal de DBR4 in actie. Tussen neus en lippen door verklappen ze ook nog dat de livery voor komend seizoen definitief groen zal zijn, British Racing Green keert terug op de grid.