Veranderingen aan bocht 10 op Circuit de Catalunya in beeld

Het Circuit de Catalunya nabij Barcelona heeft een foto gedeeld van de vernieuwde bocht 10. De bocht is niet langer een hairpin linksaf, maar een meer vloeiende bocht naar links. De configuratie doet denken aan de lay-out van vroeger, maar er zijn toch wat verschillen.

De baan bevatte bij bocht 10 altijd twee mogelijke routes; de hairpin binnendoor die de Formule 1 de afgelopen jaren steevast gebruikte en de langere en rondere bocht buitenom waar de Formule 1 voor 2004 gebruik van maakte. De nieuwe configuratie zit daar een beetje tussenin.

De vernieuwde bocht 10 is dus vloeiender dan wat het de laatste jaren was, maar krapper dan hoe de lay-out er voor 2004 uitzag. De bocht loopt nu min of meer over het geschilderde vlak wat tot voor kort tussen de twee verschillende configuraties lag.