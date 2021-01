Alonso: "Geval Russell treffend voorbeeld van hoe Formule 1 in elkaar steekt"

De superioriteit van Mercedes in de Formule 1 is vorig jaar pijnlijk duidelijk geworden toen Williams-rijder George Russell een keer mocht invallen voor Lewis Hamilton. De jonge Brit had geen enkele moeite met die omschakeling en reed gelijk vooraan mee. Dat bewijst volgens de terugkerende Fernando Alonso nog maar eens hoe belangrijk de auto in de hedendaagse Formule 1 is.

Niet de rijder, maar de wagen maakt het grootste verschil. Alonso vertelde aan radiozender Rai: "Het geval met Russell is een treffend voorbeeld van hoe de Formule 1 in elkaar steekt. In vijf dagen, niet honderd dagen, ging hij van laatste naar eerste. En daar was geen goddelijke interventie of meditatiesessie in Tibet voor nodig. Het enige dat Russell hoefde te doen, was in een Mercedes stappen."

De Spanjaard koestert dan ook weinig hoop dat er komend seizoen veel gaat veranderen. "Mercedes zal in 2021 weer winnen. Lewis Hamilton zal ook dit jaar weer winnen. De afgelopen zeven jaar is er maar één team geweest dat de titel heeft gepakt. Red Bull Racing zal wel weer tweede worden, met Max Verstappen in de achteruitkijkspiegels van de Mercedessen. Daarachter is het lastiger in te schatten wie de derde plaats voor zich opeist."

De tweevoudig wereldkampioen hoopt natuurlijk met zijn nieuwe werkgever Alpine die plek als beste van de rest te bezetten. "Dit team heeft vorig jaar drie keer het podium gehaald en ik wil het graag beter doen dan dat. Dat is dan voor dit jaar. Daarna moet er veel meer volgen", aldus Alonso.