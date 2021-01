Ferrari is een bekend Italiaans sportmerk. Het merk komt onder andere uit in de Formule 1, maar ook in andere grote raceklassen. Het bedrijf is opgericht in 1939 en de eerste auto rolde in 1940 van de band.

In die tijd kwamen er maar weinig machines aan de auto en dat is in deze tijd nog steeds zo. De bolides worden eigenlijk nog helemaal met de hand gemaakt. Bekijk hier hoe de Italiaanse autofabrikant dat doet: