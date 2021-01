IndyCar-team toont concrete interesse voor Romain Grosjean

Romain Grosjean staat in de nadrukkelijke belangstelling van IndyCar-team Dale Coyne Racing. De Fransman was tot en met vorig jaar een vaste waarde in de Formule 1, maar een huiveringwekkende crash in de Grand Prix van Bahrein maakte een voortijdig einde aan zijn Formule 1-loopbaan.

Op dat moment was al duidelijk dat hij Haas F1 Team zou verlaten en dat geen van de andere renstallen Grosjean onderdak zou bieden. Een vervolg van zijn carrière in de Amerikaanse IndyCar Series ligt nu voor de hand, zeker gezien de concrete interesse van Dale Coyne Racing.

Bij de presentatie van Ed Jones als nieuwe coureur verkondigde teambaas Dale Coyne: "Romain is duidelijk een uitstekende coureur. We praten met een paar anderen, maar we zouden graag met hem aan de slag gaan. Hopelijk kunnen we alle plooien gladstrijken en volgende week iets bekendmaken, zodat we in februari samen kunnen testen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen."