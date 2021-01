Red Bull moet twee weken langer wachten op uitsluitsel over 'engine freeze'

De Formule 1 Commissie had afgelopen maandag over de invoering van een engine freeze vanaf 2022 moeten stemmen, maar het bleef de voorbije dagen stil over wat de uitkomst van de stemming was. Nu blijkt waarom; Racefans.net bericht dat de Formule 1 Commissie de beslissing voor zich uit heeft geschoven. Red Bull Racing moet daardoor twee weken langer wachten op uitsluitsel over de bevriezing van de ontwikkeling van de motoren.

De zogenaamde engine freeze is cruciaal voor de toekomstplannen van Red Bull Racing (en ook Scuderia Alpha Tauri). De twee Red Bull-teams rijden nu nog met Honda-motoren, maar de Japanse autofabrikant trekt zich na dit jaar terug uit de Formule 1. Red Bull wil de krachtbronnen van Honda wel in eigen beheer nemen, maar ontbeert de financiële middelen en de technologische kennis om een wedloop met Mercedes, Ferrari en Renault vol te houden.

Daarom zet Helmut Marko in op een bevriezing van de ontwikkeling van de motoren met ingang van 2022. Daarvoor heeft hij de steun van de overige motorleveranciers nodig en die leek er te zijn, zij het onder verschillende voorwaarden. Zo wil Renault de engine freeze pas begin of halverwege seizoen 2022 invoeren. Ferrari geeft ook de voorkeur aan 2022, Mercedes aan 2021.

Een akkoord was in de maak, maar nu is er toch weer een kink in de kabel gekomen. Er zijn nieuwe vragen en eisen op tafel gelegd over het gelijk trekken van de performance en het moment van invoering van de nieuwe motorformule. Racefans.net vernam van een bron binnen Red Bull Racing: "De goede wil die er vrijdag nog was, was maandag plots verdwenen." Formule 1-directeur Ross Brawn bevestigde dat de kwestie nog 'in bespreking' was.

De Formule 1 Commissie komt op 11 februari weer bijeen en de verwachting is dat er dan wel gestemd wordt over de engine freeze.