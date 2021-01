Guanyu Zhou: "Laatste stap richting Formule 1 is de moeilijkste"

Guanyu Zhou droomt ervan om uit te groeien tot de eerste Formule 1-coureur uit China. De 21-jarige Chinees staat op de drempel van de koningsklasse van de autosport. De uit Sjanghai afkomstige Zhou testte eind vorig jaar namens Renault in de Young Drivers-test in Abu Dhabi en behaalde afgelopen seizoen aardige resultaten in de Formule 2. Nu wacht hem een belangrijk jaar.

Zhou wil namelijk promotie naar de Formule 1 bewerkstelligen en dat is makkelijker gezegd dan gedaan. In The Japan Times verklaarde hij: "Het belangrijkste doel voor komend seizoen is voldoende punten voor mijn superlicentie vergaren en mezelf in gereedheid brengen. Op die manier kan ik toeslaan zodra zich een kans in de Formule 1 aandient. Dat is mijn droom, ik kan niet zeggen of die uitkomt. Geen enkele andere coureur uit China is in elk geval zo dicht in de buurt van de Formule 1 gekomen."

Daar neemt hij echter geen genoegen mee. Zhou is erop gebrand om door te dringen tot de koningsklasse van de autosport, maar de Chinees beseft dat dit geen eenvoudige opgave is. "De laatste stap richting de Formule 1 is de moeilijkste. Niet alleen moet je een superlicentie afdwingen, maar er moeten ook kansen en vacante stoeltjes zijn om de sprong te wagen."

Hij testte op Yas Marina Circuit aan de zijde van Fernando Alonso, de tweevoudig wereldkampioen die komend seizoen terugkeert in de Formule 1. Had de Spanjaard nog tips voor Zhou? "Hij heeft me waardevolle aanwijzingen gegeven en ook het team van adviezen voorzien. Niet alleen met betrekking tot het rijden, maar bijvoorbeeld ook over het afstellen van de auto, het managen van de batterij voor een lange race en hoe je in de kwalificatie alles uit de wagen kunt halen."