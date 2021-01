Alpine-coureur Esteban Ocon stuurde eind vorige week bij wijze van demo een Alpine A110S over enkele proeven van de rally van Monte Carlo. Het ontzag van de Fransman voor de echte rallyrijders nam daardoor alleen maar toe. "Mijn petje af voor ze. De rallycoureurs hebben de juiste ballen hiervoor, ballen van staal", stamelde Ocon toen hij zag hoe de professionals het aanpakten. Zelf hield hij zijn Alpine op het asfalt. Bekijk hier de beelden van Ocon in actie in Monaco: