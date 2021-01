Toto Wolff komt net uit quarantaine na corona-besmetting

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft tegenover de Oostenrijkse zender ORF toegegeven dat hij eerder deze maand positief is getest op het coronavirus. Hij heeft vervolgens twee weken in quarantaine doorgebracht en is nu weer hersteld van zijn besmetting.

De 49-jarige Wolff heeft niet erg veel last gehad van het virus. Hij kampte slechts met 'zeer milde' symptomen. De Mercedes-teambaas is dit kalenderjaar al de derde prominente persoon uit de Formule 1-paddock die Covid-19 oploopt.

Eerder gingen McLaren-coureur Lando Norris en Ferrari-rijder Charles Leclerc hem voor. Vorig jaar misten Sergio Perez, Lance Stroll en Lewis Hamilton een Grand Prix omdat zij besmet raakten met het coronavirus.