Helmut Marko vol vertrouwen voor stemming over 'engine freeze'

Het is een belangrijke dag voor Red Bull Racing (en ook Scuderia Alpha Tauri). De leden van de Formule 1 Commissie buigen zich later vandaag over de mogelijke invoering van een engine freeze voor 2022, een bevriezing van de ontwikkeling van de motoren. De uitkomst daarvan is bepalend voor het lot en de toekomst van de twee Formule 1-teams van Red Bull.

Beide renstallen rijden nu nog met Honda-krachtbronnen, maar de Japanse autofabrikant trekt zich na dit jaar terug uit de koningsklasse van de autosport. Het liefst gaan Red Bull Racing en Scuderia Alpha Tauri door met de Honda-motoren, die ze dan in eigen beheer nemen. Ze ontberen echter de middelen en kennis om dan een wedloop met de andere motorleveranciers vol te houden.

Uit kostenoverwegingen en om het speelveld divers en eerlijk te houden zet Red Bull in op een engine freeze. De Formule 1 Commissie bestaat uit 34 leden; de tien Formule 1-teams, de vier motorleveranciers, tien vanuit eigenaar Liberty Media en tien vanuit de internationale autosportbond FIA. Een meerderheid van de stemmen is nodig om de engine freeze er doorheen te krijgen.

Vertrouwen

Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko ziet de stemming met vertrouwen tegemoet. Aan het Duitse RTL en n-tv deelde hij mede: "Ik verwacht dat het goed zal uitpakken voor ons. Er is al een budgetlimiet ingevoerd om de operationele kosten te beteugelen en een salarislimiet voor de rijders. Alleen op gebied van motoren kan men nog onbeperkt spenderen. Het is alleen maar logisch dat we daar ook paal en perk aan stellen."

In grote lijnen is alles al akkoord, stelt Marko. Het is alleen nog een kwestie van details - zoals bijvoorbeeld een regeling voor het geval dat een van de motorleveranciers te ver achterop zou raken - invullen. "Stel dat een van de motoren meer dan 2 procent bij de beste aandrijflijn vandaan komt te zitten, wat doen we dan? Dat soort dingen moeten we nog afspreken, maar daar hebben we nog tijd voor. Het belangrijkste is het bevriezen van de algehele ontwikkeling van de motoren. Dat zou ons in staat stellen om gebruik te blijven maken van de Honda-motoren."

Renault

Maar was als de stemming onverwachts nadelig uitpakt voor Red Bull Racing en Scuderia Alpha Tauri? Red Bull heeft geen plan B, gaf Marko eerder al toe. Door de vangnet-regeling van de Formule 1 zou dan de motorleverancier met de minste klantenteams verplicht zijn om motoren te leveren aan het team zonder motoren. In dit geval zou dat Renault zijn, maar een hereniging met de Franse autofabrikant is wat Red Bull betreft geen optie.

Marko: "Als je een motor koopt, dan krijg je een pakket dat is ontworpen op basis van de wensen van die fabrikant. Om succesvol te zijn heb je gewoon een eigen motor of een eigen motorenpartner nodig. Onze beslissing om het op eigen houtje te willen doen was moedig en vereist een enorme financiële investering. De nieuwe motorformule die in 2025 of 2026 zijn intrede doet, moet gepaard gaan met lagere kosten en een simpelere motor. Dat geeft ons de onafhankelijkheid die we nodig hebben om ook in de toekomst succesvol te zijn."