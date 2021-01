Juan Pablo Montoya maakte zijn Formule 1-debuut in 2001 voor het Williams F1 Team. Daar reed hij vijf seizoenen, waarna hij voor het 2005-seizoen voor McLaren ging rijden. Velen zijn er over eens dat Montoya één van de snelste coureurs is die geen wereldtitel op zijn naam heeft staan.

Naast snelheid ontbreekt lef ook niet voor de Colombiaan. Zo was "JP" niet bang om het op te nemen tegen de Ferrari van Michael Schumacher. In onderstaande video is te zien hoe de Williams van Montoya de toentertijd drievoudig wereldkampioen inhaalt na de safety car-herstart - en dit tijdens zijn derde Formule 1-race ooit!