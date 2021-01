Horner over Verstappen: "Russell heeft laten zien dat Max beter is dan Lewis"

Het is geen geheim dat Christian Horner, teambaas bij Red Bull Racing, vol lof is over zijn ster-coureur Max Verstappen. Echter, de Brit gaat nu dusdanig ver door te zeggen dat de Nederlander beter is dan Lewis Hamilton - een coureur die door velen nu wordt beschouwd als één van de beste aller tijden.

Horner beweert namelijk dat George Russell heeft laten zien dat Lewis Hamilton niet dusdanig goed is als dat er wordt beweerd, en daarom Max dus - in zijn optiek - de betere coureur is.

Horner is ook van mening dat Lewis Hamilton minder dan zeven titels had kunnen winnen als Red Bull Racing in staat was om een betere auto voor Max te bouwen.

"Ja, ik ben van mening dat hij (Max) de beste is, en de prestaties van George Russell bij Mercedes bevestigde dat voor mij", zo liet Horner weten aan RacingNews365.

"Max en Lewis springen er wat mij betreft boven uit", zo vertelt Horner verder. "En ook al kunnen we niet heen om wat Lewis allemaal bereikt heeft, hij had wel altijd een enorm sterke auto tot zijn beschikking - dat terwijl Max altijd meer uit zijn auto moest zien te halen."

Christian Horner wijst ook op de mate van dominantie van het Mercedes-platform. "Bij Mercedes kan een Williams-coureur de wagen in stappen en hem meteen op de eerste rij kwalificeren - en Russell won zelfs bijna de race. Echter, als iemand in de Red Bull (wagen) zou moeten stappen - bijvoorbeeld als Max Corona zou krijgen - dan zou niemand zijn level kunnen behalen", zo vertelt Horner verder.