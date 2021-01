Perez maakt zijn borst nat: "Max uitgegroeid tot complete coureur"

Red Bull Racing-coureur Sergio Perez verheugt zich op de krachtmeting met zijn nieuwe teamgenoot Max Verstappen. De voorgangers van de Mexicaan - Pierre Gasly en Alexander Albon - gingen kopje onder aan de zijde van de Nederlander. Nu is het de beurt aan de ervaren Perez om Verstappen partij te bieden. En hij weet dat hij alles uit de kast moet trekken.

"Het wordt een enorme uitdaging", steekt de winnaar van de Grand Prix van Sakhir van afgelopen seizoen van wal. "Iedereen weet immers hoe getalenteerd en snel Max is, hoeveel hij de afgelopen jaren is gegroeid en hoe compleet hij nu is als coureur."

"Max is zonder twijfel één van de beste en snelste coureurs op de grid, als hij niet al de snelste is. Bovendien zit hij al enige tijd bij het team en weet hij wat hij van de auto wil. Vandaar dat ik het heb over een enorme uitdaging, maar ik kijk ernaar uit met hem samen te werken en het team samen naar voren te helpen", aldus Perez.

De twee zullen elkaar en Red Bull Racing naar grotere hoogtes moeten stuwen om in de buurt te komen van Mercedes. Perez: "Ik ben erg benieuwd naar de nieuwe auto en hoe competitief we daarmee zijn. We moeten het gat naar Mercedes dichten; hopelijk kunnen we ze regelmatig met beide auto's verslaan en het ze moeilijk maken. Dat zou ook de show in de Formule 1 ten goede komen."