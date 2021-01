'Hamilton zou moeten weten dat hij vervangbaar is'

Eddie Jordan zegt dat hij Sir Lewis Hamilton de deur zou wijzen bij Mercedes als de zevenvoudig wereldkampioen te hard aan het onderhandelen was over zijn nieuwe contract. Na zelf 14 jaar Formule 1-teambaas te zijn geweest, heeft Jordan een behoorlijk deel van de onderhandelingen over contracten meegemaakt met de constructeur die hij in 1991 op de grid bracht.

Hoewel zijn betrokkenheid tegenwoordig beperkt is tot TV-expertise beweert de 72-jarige Ier dat hij goed verbonden is met de sport met uitstekende bronnen waarop hij honderd procent kan vertrouwen. Zo praat hij regelmatig met Bernie Ecclestone aan de telefoon.

Hoewel hij het niet helemaal goed begreep, nadat hij afgelopen september had beweerd dat Ineos een belang van 70% in het Mercedes F1-team zou kopen, signaleerde Jordan wel de grotere betrokkenheid van het Britse chemiebedrijf voordat het gebeurde, want ze namen vervolgens een derde van de aandelen in handen.

Nu heeft Jordan zich gebogen over de kwestie van het contract van Hamilton, zonder dat er nog een officiële bevestiging is gekomen van een overeenkomst om de 36-jarige Brit bij Mercedes te houden.

Jordan zei in een interview met F1 Insider: "Blijkbaar zijn de partijen het niet eens over de voorwaarden. Ik hoorde dat Lewis meer wil dan Mercedes bereid is te betalen. Het gaat ook om het delen van het inkomen van het team en het hebben van een invloedrijke rol in de Mercedes-groep. Als ik de baas van Daimler was, zou ik hem de deur wijzen; of je rijdt op onze voorwaarden of je vertrekt en rijdt niet meer voor Mercedes."

Jordan voegde eraan toe: "Ik zou hem ook vertellen wat Bernie Ecclestone zei na de dood van Ayrton Senna. Ook al was Bernie geschokt en verdrietig zoals iedereen, hij was de eerste die zijn kalmte herwon en zei tegen ons ‘stop nu met zeuren - iedereen is vervangbaar’. Lewis zou dat inmiddels moeten weten."