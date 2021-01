George Russell: "Ik heb geen garanties voor zitje bij Mercedes"

George Russell zegt dat hij geen specifieke doelen heeft gekregen om een ​​Mercedes-stoel voor 2022 te bemachtigen - en houdt vol dat niets is gegarandeerd over zijn toekomst. De 22-jarige Brit wordt algemeen gezien als een wachtende Mercedes-coureur, misschien al in 2022 nadat zijn driejarige contract met Williams, die hem huren van Mercedes, ten einde komt.

De kans zou zich nog eerder kunnen voordoen als Sir Lewis Hamilton geen nieuw contract met Mercedes weet te tekenen, aangezien er twee maanden voor de start van het nieuwe seizoen nog altijd geen nieuw contract is getekend.

Het zou niettemin een verrassing zijn als Hamilton geen nieuw contract krijgt, dus Russell zal waarschijnlijk nog minstens een jaar moeten wachten om weer in de Mercedes-auto te stappen, waaraan hij zich uitstekend aanpaste toen hij inviel voor Hamilton die bij de Grand Prix van Sakhir niet kon racen vanwege een coronabesmetting.

Russell zou die race waarschijnlijk hebben gewonnen, maar door een pitstop-blunder van Mercedes en vervolgens een langzame lekke band werd niet Russell maar Sergio Perez de winnaar.

Geen garanties

In gesprek met motorsport.com zei Russell: "Nee, ze hebben niet gezegd wat ik moet doen. Op dit moment ben ik gewoon respectvol voor iedereen bij Williams en zal ik gewoon alles geven voor dat team, zoals ze de afgelopen twee jaar voor mij hebben gedaan. Ik denk niet graag aan de toekomst. Deze sport verandert ongelooflijk snel, de perceptie van mensen over coureurs - je reputatie kan snel veranderen. En externe factoren, zoals we hebben gezien, kunnen een rol spelen."

Hoewel er werd gespeculeerd dat de plaats van Valtteri Bottas bij Mercedes mogelijk wordt bedreigd door Russell, op basis van hun recente prestaties tijdens de Sakhir waarin de meer ervaren Fin werd overtroffen, heeft teambaas Toto Wolff het idee afgewezen dat er een binnenkort een permanente wijziging in de line-up zal plaatsvinden.

"Op een dag zal George in een goede auto zitten en hopelijk racen voor overwinningen en kampioenschappen", zei Wolff. "Maar dat is ver weg. Hij weet dat. We hebben volledig vertrouwen in Valtteri en loyaliteit, zoals we altijd hebben gehad, en dat is ons standpunt."