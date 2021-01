Honda draait op volle toeren voor mooi slotakkoord in F1

Honda stapt na dit jaar weer uit de Formule 1, maar dat betekent niet dat de motorleverancier van Red Bull Racing en Scuderia Alpha Tauri nu de teugels laat vieren. Nog één keer trekt de Japanse autofabrikant alle registers open om een krachtbron van topniveau te produceren. Honda gaat er alles aan doen om eindelijk de hegemonie van Mercedes in het hybride-tijdperk te doorbreken.

Dat doen ze met een nieuwe motor, die Red Bull Racing en Max Verstappen hopelijk in staat stelt om het gevecht met Mercedes aan te gaan. Masashi Yamamoto, baas van het Formule 1-project van Honda, verklaarde aan Note.com: "We werken het klokje rond, zonder pauzes, om dit jaar onze rivalen te verslaan. Ik geloof 100 procent in de kracht van Honda en ik weet dat Red Bull Racing en Scuderia Alpha Tauri gretig zijn."

Alles staat bij Honda in het teken van een mooi slotakkoord, een afscheid in stijl. De Japanse autofabrikant neemt dan ook geen gas terug. Yamamoto: "Nu het nieuwe kalenderjaar is aangebroken, draait ons programma op volle toeren. Voor 2021 richten we ons op nog meer succes en we zullen onszelf blijven uitdagen. We willen onze fans dan ook vragen om ons tot de laatste meter te blijven steunen."

Einde verhaal

Yamamoto betreurt wel dat de Honda-directie besloten heeft om na dit jaar weer de stekker uit het Formule 1-project te trekken. Na 2021 is het andermaal einde verhaal voor het Japanse merk. "Het is echt spijtig dat we onszelf na dit jaar niet meer uit kunnen dagen in de Formule 1. Maar we bekijken het liever positief, we hebben nog een jaar om onszelf uit te dagen in de Formule 1. We hebben in 2020 gezien hoe hoog de concurrentie de lat legt", besluit Yamamoto.