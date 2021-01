Sebastian Vettel maakt zich geen zorgen om gebrek aan F1-tests

Sebastian Vettel kan voor de start van het seizoen niet veel testen in zijn Aston Martin, maar hij maakt zich geen zorgen. De Duitser gaat het seizoen 2021 in met een nieuw team nadat hij het rood van Ferrari heeft ingeruild voor het groen van het omgedoopte Racing Point-team.

In tegenstelling tot Fernando Alonso, die bij Alpine komt, kon Vettel niet voor het team rijden tijdens de Young Driver Test van 2020 in Abu Dhabi, en het is onwaarschijnlijk dat hij in de aanloop naar het seizoen 2021 veel tijd zal krijgen in zijn nieuwe auto. Testen voorafgaand aan het nieuwe seizoen is beperkt tot slechts drie dagen met één auto, wat betekent dat, ervan uitgaande dat hij taken deelt met Lance Stroll, Vettel er maximaal twee dagen in kan rijden. Toch maakt hij zich daar geen zorgen over.

"Van wat ik heb gehoord, is er momenteel één test voorafgaand aan het seizoen en dat zal de eerste keer zijn dat ik in de nieuwe auto zal zitten", zei de Duitser. "Ben ik bezorgd? Nee. Als dat zo is, dan is dat maar zo. Ik denk dat je in de loop der jaren gewend bent geraakt aan heel weinig tijd op het circuit en het meeste eruit haalt, dus zelfs als anderhalve dag niet veel klinkt, kun je toch behoorlijke stappen maken."

"Ik denk dat het voor ons allemaal hetzelfde is en dat je tegenwoordig van tevoren veel dingen kunt doen. Ik denk dat de sleutel de voorbereiding is die naar de test leidt en vervolgens naar de eerste race."