Vader Sainz niet bang voor confrontatie met Leclerc

De beroemde vader van Carlos Sainz is niet bang dat zijn zoon dit jaar bij Ferrari in botsing zal komen met Charles Leclerc. Sainz jr verhuist voor 2021 van McLaren naar Ferrari om Sebastian Vettel te vervangen, en velen voorspellen dat het nu de Spanjaard zal zijn die de nummer 2 in het team gaat worden.

Teambaas Mattia Binotto heeft ontkend dat er een nummer 1-2 structuur is in Maranello, en rallylegende Carlos Sainz sr maakt zich ook geen zorgen over de status van zijn zoon.

"We praten elke dag", zei de 58-jarige tegen La Gazzetta dello Sport terwijl hij deelnam aan de Dakar-rally van 2021. "Carlos is net zo trots op mij als op zijn prestaties in de Formule 1. Hij is populairder geworden dan ik, nu ben ik de vader van een nieuwe Ferrari-coureur", glimlachte Sainz.

"Toen we hoorden over zijn contract met Ferrari, gaven we een feestje. Dat doen we niet elke dag en mijn zoon was in de zevende hemel. Ik kan zien dat hij gemotiveerd is en klaar voor een nieuwe uitdaging."

Samenwerken

Over hoe zijn zoon het naast Leclerc zal vergaan na de spraakmakende strijd van Vettel van vorig jaar, zei Sainz: "Carlos en Charles zijn twee jonge, getalenteerde, zeer snelle en slimme racers. Ze zullen samenwerken en het team helpen vooruitgang te boeken. Ik weet zeker dat ze een uitstekende relatie zullen hebben."