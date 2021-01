Einde F1-carrière Lewis Hamilton volgens vader niet in zicht

Lewis Hamilton is niet van plan om zijn helm al aan de wilgen te hangen. Dat is althans het gevoel dat leeft bij zijn vader Anthony Hamilton. Zijn zoon heeft echter nog geen contract voor 2021 en is in feite werkloos. En de onderhandelingen met Mercedes verlopen stroef.

Toch lijkt iedereen ervan uit te gaan dat het allemaal wel goed komt tussen Lewis Hamilton en Mercedes. De regerend wereldkampioen zal komend seizoen niet ontbreken op de Formule 1-grid, denkt zijn vader. "Voor zover ik weet, gaat Lewis gewoon door", aldus Anthony Hamilton tegenover de Britse krant Express.

Toto Wolff

Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt zich ook niet druk. De Oostenrijker verwacht dat het nieuwe contract met Lewis Hamilton pas vlak voor de enige wintertest rond zal komen. Door de verschuivingen in de Formule 1-kalender en de nieuwe datum van 12 tot en met 14 maart in plaats van 2 tot en met 4 maart hebben ze daar nu zelfs nog wat langer de tijd voor.

"Wij maken ons geen zorgen", vernam Corriere della Sera van Wolff. "We gaan ook geen ultimatum stellen of een datum noemen wanneer het geregeld moet zijn. De verlenging van het contract van Hamilton is iets dat zonder twijfel gaat gebeuren, alleen het exacte moment staat nog niet vast. Misschien zetten we pas vlak voor de test de handtekeningen onder het document."